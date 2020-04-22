Этот контент был опубликован 22 апреля 2020 г. 18:46

Вашингтон. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Проведенный на этой неделе запуск Ираном военного спутника может представлять опасность для союзников США в регионе, заявили в среду на брифинге в Пентагоне.

"Снаряд, который преодолевает такое большое расстояние... может представлять опасность для их соседей, наших союзников, и мы хотим быть уверенным в том, что они никогда не смогут угрожать Соединенным Штатам", - сказал на брифинге заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов Джон Эрл Хайтен.

По словам, исполняющего обязанности заместителя министра обороны США Дэвида Норквиста, запуск Тегеранои на орбиту военного спутника представляет собой очередной пример зловредного поведения Ирана в регионе.

"Мы считаем это (запуск спутника - ИФ) как очередное доказательство поведения Ирана, которое несет угрозу региону", - сказал он.

Ранее КСИР проинформировал на своем сайте об успешном запуске первого военного спутника. Спутник под названием "Нур" (перс.: "Свет") выведен на расчетную орбиту с использованием двухступенчатой ракеты-носителя на высоту 425 км над поверхностью Земли. Запуск состоялся с полигона, расположенного в пустыне Дашт-е Кавир.

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в ООН должны оценить соответствие недавнего пуска Ираном его обязательств в рамках резолюции СБ ООН. Госсекретарь США также добавил, что осуществлённый в ночь на среду пуск противоречит неоднократным заявлениям Тегерана о том, что его ракетная программа не преследует военные цели.

США и их союзники неоднократно выражали опасения в связи с подобными пусками в Иране. Они полагают, что истинной целью иранских инженеров является не столько отправка в космос спутников, сколько испытание баллистических технологий.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!