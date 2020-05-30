Этот контент был опубликован 30 мая 2020 г. 16:10

Вашингтон. 30 мая. ИНТЕРФАКС - NASA готово технически осуществить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX в субботу, но его проведению, скорее всего, помешает непогода, заявил глава американского космического агентства Джим Брайденстайн.

"Мы готовимся к проведению сегодняшнего запуска. Но из-за проблем с погодой сохраняется 50-процентный шанс его отмены", - написал в "Твиттере" глава NASA Джим Брайденстайн.

В районе космодрома на мысе Канаверал во Флориде продолжаются проливные дожди и сохраняется плотная облачность.

Согласно прогнозу, в воскресенье 31 мая, когда будет третья возможность для запуска, погода будет благоприятствовать пуску на 60%.

Между тем компания SpaceX уже запросила возможность проведения запуска на орбиту ее пилотируемого космического корабля Crew Dragon в начале июня. "SpaceX запросила возможность резервного запуска во вторник, 2 июня", - сообщили в NASA.

По данным американских метеопрогнозов, в июне с наступлением сухой погоды появятся более благоприятствующие условия для проведения запуска.

Как сообщалось, в субботу в 15:22 по времени Восточного побережья США (22:22 мск) планируется предпринять вторую попытку запуска на орбиту первого за девять лет американского пилотируемого космического корабля с двумя астронавтами на борту.

Первоначально запуск должен был состояться еще в среду, однако из-за непогоды в районе космодрома он был отменен за 15 минут до старта и перенесен на 30 мая. Шанс на благоприятные метеоусловия для запуска корабля Crew Dragon компании SpaceX тогда также составлял 50%.

Crew Dragon, на котором должны отправиться в полет на Международную космическую станцию (МКС) астронавты-ветераны Даглас Харли и Роберт Бенкен, должен стать первым американским пилотируемым кораблем, запущенным с территории США с 2011 года, когда была прекращена программа полетов шаттлов.

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