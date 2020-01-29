Дубай. 29 января. ИНТЕРФАКС - Министерство здравоохранения ОАЭ подтвердило первые случаи заражения остроинфекционным коронавирусом, сообщает в среду саудовское издание Arab News.
По данным министерства, заболевшие - члены одной семьи из китайской провинции Хубэй, где расположен город Ухань, откуда началось распространение вируса. О количестве заболевших не сообщается, но в министерстве отмечают, что они находятся в стабильном состоянии.
Arab News отмечает, что речь идет и о первых случаях заражения новым вирусом на Ближнем Востоке.
Правительство ОАЭ в координации с органами здравоохранения предпринимают необходимые превентивные меры в соответствием с рекомендациями ученых, а также условиями и стандартами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения, информирует издание.
1ар