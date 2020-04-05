Этот контент был опубликован 5 апреля 2020 г. 23:10

*** Речь идёт о мере предосторожности

Лондон. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер Великобритании Борис Джонсон, проходящий лечение от коронавируса COVID-19, в ночь на понедельник был доставлен в больницу, сообщают британские СМИ.

Ожидается, что там Джонсон пройдёт медобследование и сдаст анализы.

"Речь идёт о мере предосторожности, так как у премьер-министра все ещё наблюдаются симптомы коронавируса спустя 10 дней после того, как ему поставили диагноз", - сказал представитель главы правительства.

При этом он заверил, что Джонсон во время госпитализации продолжит курировать работу своего кабинета министров.

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