*** Речь идёт о мере предосторожности
Лондон. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер Великобритании Борис Джонсон, проходящий лечение от коронавируса COVID-19, в ночь на понедельник был доставлен в больницу, сообщают британские СМИ.
Ожидается, что там Джонсон пройдёт медобследование и сдаст анализы.
"Речь идёт о мере предосторожности, так как у премьер-министра все ещё наблюдаются симптомы коронавируса спустя 10 дней после того, как ему поставили диагноз", - сказал представитель главы правительства.
При этом он заверил, что Джонсон во время госпитализации продолжит курировать работу своего кабинета министров.
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