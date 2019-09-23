Этот контент был опубликован 23 сентября 2019 г. 11:00

Вашингтон. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Ирана Джавад Зариф в интервью телеканалу CNN сообщил, что иранский президент Хасан Рухани, отправившийся на Генассамблею ООН, хотел бы вскоре встретиться с президентом США Дональдом Трампом и обсудить ядерную сделку, сообщила в Twitter ведущая CNN Кристиан Аманпур.

"Иранский министр иностранных дел Джавад Зариф сказал мне, что президент Рухани желает встретиться с президентом Трампом в Нью-Йорке; "с условием, что президент Трамп будет готов сделать все необходимое" - облегчить санкции в обмен на "постоянный мониторинг иранских ядерных объектов", - написала она.

Накануне Трамп заявлял, что не планирует встречаться "на полях" Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке с представителями иранских властей.

"Ничего никогда нельзя исключать, но у меня нет намерения встречаться с Ираном", - заявил Трамп журналистам в воскресенье.

"Но это не значит, что этого не произойдет. Я очень гибкий человек, но намерений нет. Мы встречаемся со многими лидерами, мы занимаемся организацией порядка 15 встреч, но Ирана среди них нет", - добавил он.

СМИ неоднократно сообщали, что на Генассамблее ООН может состояться встреча президента Ирана Хасана Рухани с Трампом. Иранская сторона затем заявила, что такая встреча не запланирована. Принимать участие в Генассамблее ООН будет также глава МИД Ирана Джавад Зариф, он уже прибыл в США.

1аю ар

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