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Ищите как можно более точно сформулированные понятия "отмывание денег" Обратите внимание на правописание: каждое слово должно быть написано без ошибок

Ищите все релевантные понятия ("и") отмывание денег В результате вы получите все найденные соответствия к каждому слову

Поиск по приницпу "или-или" отмывание-денег Вы получите все соответствия только к первому слову или только ко второму

Поиск одного понятия при исключении другого отмывание -денег Вы получите соответствия, подходящие только к первому слову