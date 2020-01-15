Дубай. 15 января. ИНТЕРФАКС - Главы МИД Ирана и России Джавад Зариф и Сергей Лавров в среду провели переговоры "на полях" международной конференции "Диалог Райсина" в Дели, сообщил иранский телеканал "Пресс-ТВ".

О подробностях встречи телеканал не сообщил.

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