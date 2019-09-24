Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 0:28

Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Заявление лидеров трёх европейских стран о причастности Ирана к атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии является безответственным и фантазией с правовой точки зрения, заявил глава МИД исламской республики Джавад Зариф.

"Я в жизни не видел более безответственного заявления. Основание для их обвинений в том, что другие не могли это совершить. Это полет фантазии с точки зрения правовой процедуры - обвинять Иран просто потому, что обвинять более некого", - сказал Зариф журналистам.

Ранее сообщалось, что лидеры Франции, ФРГ и Великобритании - Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель и Борис Джонсон выступили с заявлением о том, что за атакой против саудовских нефтяных объектов стоит Иран.

Кроме того, Макрон, Меркель и Джонсон, которые провели переговоры "на полях" Генассамблеи ООН, призвали Тегеран избегать провокаций и сделать ставку на диалог по спорным вопросам.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, причем согласно их заявлениям, в ходе атаки они использовали 10 беспилотников. Однако США и саудовские власти усомнились в причастности хуситов и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

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