Этот контент был опубликован 22 сентября 2019 г. 9:48

Вашингтон. 22 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Ирана Джавад Зариф в интервью CBS заявил, что Тегеран расценивает решение Вашингтона направить на Ближний Восток дополнительные силы как шаг в неверном направлении.

"Не думаю, что это позерство поможет. Я думаю, то, что по-настоящему может помочь, - это конец войны в Йемене", - заявил Зариф, отвечая на вопрос, как в Иране расценивают решение США об отправке дополнительных сил в Саудовскую Аравию.

Зариф дал интервью каналу CBS, его отрывки распространены в Twitter этого канала. Ожидается, что полная версия интервью будет показана на канале позднее в воскресенье.

Также он заявил, что у Ирана нет планов развязывать военный конфликт.

Зариф в настоящее время находится в Нью-Йорке, куда он прибыл для участия в Генассамблее ООН. Его отъезду туда предшествовал скандал с визами: Иран обвинил США в том, что они не выдавали визы иранской делегации. В четверг стало известно, что визы иранская делегация получила.

Зариф рассказал каналу, что США дали понять, что ему не рады в Нью-Йорке. "Они хотят, чтобы я знал, что мне здесь не рады", - сказал Зариф. В отношении него действуют американские санкции, но они не распространяются на поездки в ООН.

В субботу глава Пентагона США Марк Эспер сообщил, что президент Дональд Трамп одобрил отправку на Ближний Восток дополнительных войск.

Эспер пояснил, что такое решение глава государства принял в ответ на запросы о подкреплениях со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ.

Решение об отправке дополнительных сил в ближневосточный регион США приняли вскоре после осуществленной при помощи беспилотников и крылатых ракет атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Ответственность за нее взяли на себя йеменские мятежники-хуситы. Однако США полагают, что на самом деле за нападением стоит Иран. В Тегеране отвергают эти обвинения.

1эф аг

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