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Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 11:18 04.06.2018 - 11:18

Дубай. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Ирана Джавад Зариф призвал международных партнеров выступить против односторонних действий США, нацеленных на принижение значения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщает в понедельник иранское агентство ИРНА со ссылкой на текст письма министра.

"Незаконный выход США из СВПД, и особенно агрессивные методы правительства для того, чтобы заставить другие страны следовать американской линии, подрывают принцип верховенства права и, в то же время, бросают вызов принципам Устава ООН и эффективности международных организаций", - приводит агентство слова Дж.Зарифа.

По мнению главы иранского МИД, отказ Вашингтона от выполнения СВПД стало самым серьезным шагом, направленным на ослабление соглашения по атому, заключенного в 2015 году.

При этом Дж.Зариф подчеркнул, что иранское соглашение по атому стало результатом кропотливых и взвешенных многосторонних переговоров, и СВПД невозможно заменить другими договоренностями.

Министр иностранных дел Ирана Дж.Зариф на минувшей неделе направил международным партнерам письмо, посвященное состоянию СВПД в связи с "провокационным и незаконным подходом США к разрушению этого международного соглашения".

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о решении выйти из СВПД по иранской ядерной программе. Остальные участники "шестерки" международных посредников (пять членов СБ ООН и ФРГ), заключавших СВПД, выступают за сохранение сделки.

Иранская сторона заявляла, что согласна остаться в СВПД только в том случае, если остальные партнеры, без США, смогут соблюдать соглашение, в частности, в сфере экономики.

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