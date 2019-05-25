Этот контент был опубликован 25 мая 2019 г. 9:49

Дубай. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в субботу раскритиковал решение администрации США направить 1,5 тыс. американских военнослужащих на Ближний Восток, сообщает агентство "Ирна".

"Увеличение присутствия США в нашем регионе чрезвычайно опасно и угрожает миру и безопасности, этому (решению - ИФ) необходимо противостоять", - заявил он агентству перед вылетом из Пакистана, куда он ранее нанес официальный визит.

Накануне Трамп подтвердил, что принял решение об отправке 1,5 тыс. дополнительных военнослужащих на Ближний Восток.

Он объяснил журналистам в Вашингтоне, что пошел на такой шаг, чтобы эффективнее противостоять Ирану в регионе.

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