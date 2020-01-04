Этот контент был опубликован 4 января 2020 г. 19:27

Вашингтон. 4 января. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Ирана Джавад Зариф в жесткой форме намекнул в субботу, что не считает госсекретаря США Майка Помпео способным заниматься дипломатией.

"Сутки назад чванливый клоун, выдающий себя за дипломата, заявил, что люди танцуют на улицах Ирака (празднуя убийство иранского генерала Касема Сулеймани). Сегодня тысячи наших братьев и сестер в Ираке ответили этому человеку. Наступило начало конца враждебного американского присутствия в Западной Азии", - написал Зариф в твиттере.

Иранский министр не стал напрямую указывать, кого конкретно он критикует. Однако ранее на этой неделе именно Помпео опубликовал в твиттере видеоролик, на котором, как он утверждал, запечатлены иракцы, празднующие смерть Сулеймани. На кадрах видна группа людей, идущая с флагами по улице.

Как сообщалось, в субботу в Багдад тысячи иракцев собрались на церемонию в память об иранском военачальнике.

Сулеймани был убит в ходе американского авиаудара ранее на этой неделе около международного аэропорта в Багдаде. Он будет похоронен на следующей неделе на родине.

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