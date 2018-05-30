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Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 18:44 30.05.2018 - 18:44

Дубай. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в среду направил международным партнерам письмо, посвященное состоянию Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) после выхода США из соглашения, сообщает иранское агентство ИРНА со ссылкой на представителя иранского МИД Бахрама Касеми.

"В соответствии с докладом департамента по связям с общественностью МИД Ирана, Дж.Зариф в письме подробно изложил текущее состояние СВПД при провокационном и незаконном подходе США к разрушению этого международного соглашения (по атому - ИФ)", - цитирует ИРНА сообщение Б.Касеми.

По данным издания, Б.Касеми заявил, что письмо Дж.Зарифа было направлено посредством иранских представительств и послов в других странах.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о решении выйти из СВПД по иранской ядерной программе. Остальные участники "шестерки" международных посредников (пять членов СБ ООН и ФРГ), заключавших СВПД, выступают за сохранение сделки.

Иранская сторона заявляла, что согласна остаться в СВПД только в том случае, если остальные партнеры, без США, смогут соблюдать соглашение, в частности, в сфере экономики.

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