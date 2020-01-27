Этот контент был опубликован 27 января 2020 г. 16:09

Дубай. 27 января. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Ирана Джавад Зариф в понедельник обвинил Евротройку - Британию, Францию и ФРГ - в расизме в связи с запуском механизма урегулирования споров для рассмотрения вопроса реализации обязательств Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

В ходе выступления на иранском телевидении Зариф заявил, что в свете "неоднократных нарушений со стороны Соединенных Штатов и Европы, у Ирана нет права применить статью 36 соглашения (о механизме урегулирования споров - ИФ), несмотря на несколько письменных уведомлений европейским официальным лицам".

"Мы с таким расизмом не смиримся", - сказал он. Зариф не уточнил, почему у Ирана нет этого права и не привел подробностей, касающихся этих письменных уведомлений относительно СВПД.

Кроме того, по данным агентства "Тасним", Зариф раскритиковал администрацию США "за угрозы ударов по иранским культурным местам".

"Сегодня, вместе с распространением экстремистского и расистского национализма на Западе, мы становимся свидетелями все более заметного роста роли демагогов, которые издеваются над человеческой цивилизацией и культурой наперекор всем законным и моральным принципам, оскорбляют религиозные ценности и веру миллионов людей, сжигают их священные книги, прикладывают все силы, чтобы разжечь ненависть, насилие и войны", - сказал Зариф.

СВПД был одобрен 14 июля 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном.

8 мая 2019 года США, по решению президента Дональда Трампа, вышли из сделки и возобновили действие санкций в отношении Ирана.

Тегеран ровно через год объявил о поэтапном сокращении своих обязательств, пока европейские страны не выполнят свою часть обязательств и не обеспечат закупки иранской нефти в обход американских санкций.

В январе Германия, Франция и Великобритания объявили, что запускают механизм по урегулированию споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

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