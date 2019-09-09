Этот контент был опубликован 9 сентября 2019 г. 21:40

Дубай. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Ирана Джавад Зариф в понедельник обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в стремлении развязать войну, а также отверг его заявления о работе Тегерана над ядерным оружием на уже уничтоженном секретном объекте.

"Обладатель реального ядерного оружия без причины бьет в набат из-за якобы "разрушенного" объекта в Иране. Он (Нетаньяху - ИФ) и "команда Б" просто хотят войны", - написал Зариф в Twitter.

Свою запись Зариф сопроводил видеозаписью фрагмента одного из выступлений Нетаньяху.

Регулярно используемый Зарифом термин "команда Б", включает в себя ряд известных крайне жесткой позицией в отношении Ирана государственных деятелей. В их именах и фамилиях встречается буква "б". Помимо премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в эту "команду", по мнению иранцев, входят, в частности, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и саудовский наследный принц Мухаммед Бен Салман.

Нетаньяху в понедельник заявил об уничтожении Ираном секретного ядерного объекта после того, как о нем стало известно израильской стороне. По словам Нетаньяху, объект находился в городе Абаде в провинции Фарс и был уничтожен в какой-то промежуток времени с конца июня по конец июля 2019 года.

Израильский премьер утверждал, что Иран проводил на этом объекте испытания с целью разработки ядерного оружия.

Иран, начав на минувшей неделе третий этап отказа от обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), вводит в эксплуатацию 56 усовершенствованных центрифуг различных моделей.

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