Этот контент был опубликован 6 сентября 2019 г. 9:36

Дубай. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Ирана Джавад Зариф в пятницу заявил, что политика США в отношении его страны, а также Кубы, Китая, России, Сирии, ассоциируется у него с пиратством, подкупом и шантажом.

"Экономический терроризм США против Кубы, Китая, России, Сирии, Ирана сознательно направлен против мирных граждан, с целью достижения незаконных политических целей посредством запугивания невинных людей", - написал Зариф в своем "твиттере".

"Аморальное поведение США теперь включает в себя пиратство, подкуп и шантаж", - подчеркнул Зариф.

Этой записью он ответил на комментарий главы МИД Кубы Бруно Родригеса Парильи в "Твиттере", который написал ранее, что санкции США против судоходных компаний Ирана нарушают международное право, вредят людям и угрожают миру в этом и без того нестабильном регионе.

"Мы приветствуем Кубу и поддерживаем ее", - добавил в своей записи глава МИД Ирана.

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