Этот контент был опубликован 11 сентября 2019 г. 13:28

Дубай. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Ирана Джавад Зариф на фоне отставки советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона заявил, что Вашингтон, тем не менее, не отказывается от "экономического терроризма" против Тегерана.

"В то время, как мир - минус две или три паникующие группы - вздохнули с облегчением из-за отставки помощника Белого дома из "команды Б" (Болтона - ИФ), Помпео и Мнучин объявили о дальнейшей эскалации экономического терроризма против Ирана", - написал Зариф в среду в своем Twitter, комментируя объявленные накануне санкции США.

Регулярно используемый Зарифом термин "команда Б" включает в себя ряд известных крайне жесткой позицией в отношении Ирана государственных деятелей. В их именах и фамилиях встречается буква "б". Помимо премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в эту "команду", по мнению иранцев, входят, в частности, Джон Болтон и саудовский наследный принц Мухаммед Бен Салман.

В свою очередь Зариф отметил, что очередные ограничительные меры США демонстрируют "жажду войны".

Накануне госдеп США сообщил, что Минфин США внес в санкционные списки 15 террористов и организаций, связанных с террористическими группами. Под санкции попали лица, связанные с ХАМАС, группировкой ИГ (запрещена в РФ), а также иранским спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который в США считается террористической организацией.

Также госдеп внес в список глобальных террористов (SDGT), против которых применяются санкции, террористическую организацию "Хуррас ад-Дин", являющуюся подразделением "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) в Сирии. В санкционные списки госдепа попали 12 лидеров группировок, таких как ИГ, ХАМАС и "Хезболла".

Применение новых санкций стало возможно после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ, совершенствующий санкционный режим, призванный бороться с терроризмом, отмечал госдеп.

Введение санкций совпало с уходом в отставку советника президента по нацбезопасности Джона Болтона, который, по мнению иранских властей, является сторонником жесткой линии в отношении Ирана.

1ви аю де

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