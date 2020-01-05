Этот контент был опубликован 5 января 2020 г. 18:38

Москва. 5 января. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в воскресенье провел телефонные разговоры с министрами иностранных дел Армении, Турции, а также с главой Движения исламского джихада в Палестине и главой политического крыла Исламского движения сопротивления (ХАМАС) в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани , сообщает иранское внешнеполитическое ведомство.

"Развитие событий вокруг мученической смерти генерала Сулеймани стали главной темой разговоров", - говорится в сообщении.

Кроме того, ранее в воскресенье Зариф поговорил по телефону с высоким представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем.

"В ходе разговора стороны обсудили возникшую в последнее время напряженность в регионе, спонсируемый США терроризм, а также последние события в контексте выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)", - отмечается в сообщении, размещенном на сайте МИД Ирана.

О гибели в Багдаде Сулеймани стало известно в минувшую пятницу. Операция по его устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

Позже верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Сулеймани не останется без отмщения.

1йф ки

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