Этот контент был опубликован 9 января 2020 г. 12:44

Дубай. 9 января. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Ирана Джавад Зариф и министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань обсудили по телефону ситуацию вокруг крушения авиалайнера украинских авиалиний под Тегераном, сообщает в четверг агентство "Тасним".

В ходе беседы они выразили сожаление в связи с трагедией и гибелью пассажиров и экипажа Boeing 737, направлявшегося из Тегерана в Киев.

Пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду.

На борту находились 167 пассажиров - представителей различных стран мира - и девять членов экипажа. Среди пассажиров было 63 канадца. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Авиалайнер перестал выходить на связь через две минуты после взлета. Согласно предварительному докладу иранских следователей, экипаж авиалайнера не сообщал о нештатной ситуации на борту и не запрашивал помощи.

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