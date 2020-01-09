Дубай. 9 января. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Ирана Джавад Зариф и министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань обсудили по телефону ситуацию вокруг крушения авиалайнера украинских авиалиний под Тегераном, сообщает в четверг агентство "Тасним".
В ходе беседы они выразили сожаление в связи с трагедией и гибелью пассажиров и экипажа Boeing 737, направлявшегося из Тегерана в Киев.
Пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду.
На борту находились 167 пассажиров - представителей различных стран мира - и девять членов экипажа. Среди пассажиров было 63 канадца. Все пассажиры и члены экипажа погибли.
Авиалайнер перестал выходить на связь через две минуты после взлета. Согласно предварительному докладу иранских следователей, экипаж авиалайнера не сообщал о нештатной ситуации на борту и не запрашивал помощи.
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