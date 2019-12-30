*** В ближайшем будущем он планирует поездку в Нью-Йорк на заседание СБ ООН, если США выдадут ему визу
Дубай. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - Визит главы МИД Ирана Джавада Зарифа в РФ осуществляется в рамках регулярного двустороннего диалога, сообщил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Мусави.
"Двусторонние, региональные и международные вопросы будут обсуждаться в ходе этого визита", - сообщил Мусави, которого цитируют в понедельник иранские СМИ.
Переговоры глав МИД РФ и Ирана пройдут в понедельник в Москве.
По словам иранского дипломата, в ближайшем будущем Зариф отправится в Нью-Йорк для участия в заседании СБ ООН.
Мусави добавил, что глава МИД Ирана поедет в Нью-Йорк, если американские власти выдадут ему визу.
6-7 января МИД Ирана проведет международный форум "Тегеранский диалог" с участием официальных лиц, экспертов для обсуждения ситуации в Персидском заливе.
1ак бп