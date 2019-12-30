Этот контент был опубликован 30 декабря 2019 г. 10:23

*** В ближайшем будущем он планирует поездку в Нью-Йорк на заседание СБ ООН, если США выдадут ему визу

Дубай. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - Визит главы МИД Ирана Джавада Зарифа в РФ осуществляется в рамках регулярного двустороннего диалога, сообщил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Мусави.

"Двусторонние, региональные и международные вопросы будут обсуждаться в ходе этого визита", - сообщил Мусави, которого цитируют в понедельник иранские СМИ.

Переговоры глав МИД РФ и Ирана пройдут в понедельник в Москве.

По словам иранского дипломата, в ближайшем будущем Зариф отправится в Нью-Йорк для участия в заседании СБ ООН.

Мусави добавил, что глава МИД Ирана поедет в Нью-Йорк, если американские власти выдадут ему визу.

6-7 января МИД Ирана проведет международный форум "Тегеранский диалог" с участием официальных лиц, экспертов для обсуждения ситуации в Персидском заливе.

1ак бп

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!