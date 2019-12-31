Дубай. 31 декабря. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Ирана Джавад Зариф в ходе встречи со своим китайским коллегой Ван И в Пекине выразил благодарность руководству КНР за его поддержку Тегерана в международных организациях, сообщает во вторник иранское агентство ИСНА.
"Поддержка Китаем Ирана свидетельствует о том, что китайское правительство имеет решимость отстаивать мультилатерализм в рамках международного сообщества", - сказал Зариф в ходе первого раунда переговоров с Ван И.
Мультилатерализм - принцип построения отношений между государствами, основанный на механизме многосторонних соглашений, позволяющих каждому государству пользоваться привилегиями в отношениях со всеми партнерами.
Кроме этого, на встрече дипломаты двух стран обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а также наиболее важные международные и региональные вопросы.
Также Зариф подверг критике санкции США против Ирана и призвал мировое сообщество вместе выступать против односторонних подходов в мировой политике.
Он добавил, что Тегерану и Пекину, готовым развивать двустороннее сотрудничество, следует регулярно проводить консультации по различным вопросам.
Иранские СМИ напоминают, что Зариф прибыл в Пекин ранее во вторник после того, как накануне он участвовал в переговорах в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
В минувшее воскресенье завершились военно-морские учения с участием Ирана, РФ и КНР: они проходили в Индийском океана и Оманском заливе.
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