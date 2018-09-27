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Этот контент был опубликован 27 сентября 2018 г. 9:58 27.09.2018 - 09:58

Дубай. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Иран будет и дальше работать над тем, чтобы противодействовать санкциям США, написал в Twitter глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Иран продолжит работать со своими партнерами для создания новой среды, в которой уважающие себя страны смогут следовать своим интересам и международным обязательствам. Мы продолжим работать над противодействием незаконным санкциям США и полным искоренением дестабилизирующих экстратерриториальных законов США", - написал Дж.Зариф.

Также в серии твитов он призвал США "вести себя как нормальное государство".

Кроме того, Дж.Зариф обвинил США в том, что они "спрятались" от Ирана в Совбезе ООН.

"У США настолько нет доверия, что они вынуждены прятаться за процедурой, чтобы избежать встречи с Ираном в Совете Безопасности", - написал Дж.Зариф.

В среду президент США Дональд Трамп провел заседание Совета Безопасности ООН по теме нераспространения оружия массового уничтожения. Изначально темой заседания СБ должен был стать Иран, но, как писали СМИ, в таком случае на заседании мог бы присутствовать президент Ирана Хасан Рухани, что могло бы создать неловкую ситуацию для Д.Трампа.

В среду Дж.Зариф на полях Генассамблеи ООН встретился с главой МИД Великобритании Джереми Хантом. Глава британского внешнеполитического ведомства назвал иранское соглашение "жизненно важным" документом. Он заверил своего иранского коллегу Дж.Зарифа в приверженности Лондона этому соглашению и призвал Тегеран также продолжать выполнять его.

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