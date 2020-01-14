Этот контент был опубликован 14 января 2020 г. 13:53

Дубай. 14 января. ИНТЕРФАКС - Странам европейской тройки - участницам Совместного всеобъемлющего плана действий необходимо не поддаваться давлению со стороны США и выполнять взятые обязательства, заявил во вторник глава МИД Ирана Джавад Зариф, комментируя запуск механизма урегулирования споров в рамках СВПД.

"В течение 20 лет три европейские страны - члены СВПД, следуя политике Великобритании с целью привлечения благосклонности Соединенных Штатов, поддавались диктату со стороны Америки. Это не принесло и никогда не принесет каких-либо результатов. Европейская тройка может сохранить СВПД, но не путем достижения благосклонности со стороны "старшего товарища" и оказания давления на сторону, которая следует правилам. Она (Евротройка) должна набраться храбрости и выполнить собственные обязательства", - написал Зариф в своем твиттере.

Ранее во вторник Великобритания, Германия и Франция объявили о запуске механизма урегулирования споров в связи с нарушением Ираном своих обязательств по ядерному соглашению.

1ар бп

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