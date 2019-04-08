*** По данным иранских СМИ, Зариф предлагает внести в список b центральное командование ВС США
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Дубай. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Ирана Джавад Зариф предложил внести вооруженные силы США, базирующиеся на Ближнем Востоке, в список террористических организаций, сообщает в понедельник агентство Associated Press.
Подобную просьбу Дж.Зариф выразил в письме президенту Ирана Хасану Рухани, сообщает агентство со ссылкой на иранские СМИ.
Кроме того, Дж.Зариф направил ноту протеста из-за решения Вашингтона по Корпусу стражей Исламской Революции (КСИР) в посольство Швейцарии, представляющее интересы США в Тегеране.
В то же время, иранское агентство ИРНА сообщает, что в своем письме к Х.Рухани Дж.Зариф просит внести в список террористических организаций центральное командование вооруженных сил США.
В письме, по данным иранского агентства, Дж.Зариф объявляет центральное командование США в "скрытой и открытой поддержке террористических группировок в регионе и прямом вмешательстве в террористическую деятельность" . Соответствующее решение, отмечает агентство, может принять высший совет национальной безопасности Ирана, который возглавляет Х.Рухани.
Ранее в понедельник Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о решении внести иранский КСИР в список террористических организаций.
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