Этот контент был опубликован 8 апреля 2019 г. 17:43

Дубай. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Ирана Джавад Зариф предложил внести вооруженные силы США, базирующиеся на Ближнем Востоке, в список террористических организаций, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Подобную просьбу Дж.Зариф выразил в письме президенту Ирана Хасану Рухани, сообщает агентство со ссылкой на иранские СМИ.

Кроме того, Дж.Зариф направил ноту протеста из-за решения Вашингтона по Корпусу стражей Исламской Революции (КСИР) в посольство Швейцарии, представляющее интересы США в Тегеране.

Ранее в понедельник Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о решении внести иранский КСИР в список террористических организаций.

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