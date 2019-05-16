Этот контент был опубликован 16 мая 2019 г. 16:19

Дубай. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Ирана Джавад Зариф в пятницу отправится из Токио в Пекин для переговоров с высокопоставленными представителями китайского руководства, сообщает в четверг иранское агентство "Мехр".

По данным агентства, Зариф, в частности, будет вести переговоры о Совместном всеобъемлющем плане действия (СВПД) по иранской ядерной программе.

Также глава МИД Ирана и китайские официальные лица обсудят способы расширения сотрудничества между Тегераном и Пекином и ряд международных тем.

Ранее Зариф прибыл в Японию, где провел переговоры со своим японским коллегой Таро Коно и с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Во время визита Зариф заявлял, что Тегеран привержен выполнению своих обязательств в рамках СВПД. В свою очередь Таро Коно призывал Иран соблюдать СВПД.

В соответствии с СВПД, подписанным Ираном и странами "шестерки" (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай и ФРГ) в 2015 году, Иран обязался ввести ограничения на свою ядерную программу в обмен на снятие санкций, введенных за нее.

8 мая 2018 года президент США Дональда Трамп издал указ о выходе из этого соглашения.

Другие страны, подписавшие соглашение, неоднократно заявляли, что сделка работает и должна сохраняться.

8 мая стало известно, что Тегеран в связи с выходом из соглашения США и введением Вашингтоном антииранских санкций прекращает выполнять некоторые свои обязательства по сделке.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран дает европейским участникам ядерного соглашения 60 дней на переговоры по выполнению СВПД.

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