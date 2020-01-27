Этот контент был опубликован 27 января 2020 г. 18:57

Дубай. 27 января. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Ирана Джавад Зариф в понедельник раскритиковал план по ближневосточному урегулированию, который разработала администрация США, и призвал к проведению референдума среди палестинского населения.

"Было бы лучше принять демократический вариант, предложенный аятоллой (Али Хаменеи - ИФ): референдум, в ходе которого все палестинцы: мусульмане, евреи и христиане, решают свое будущее", - написал он в Twitter.

План, разработанный в США, он в своей записи в соцсети назвал "бредовым".

Как ожидается, план будет обнародован во вторник 28 января в Вашингтоне.

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