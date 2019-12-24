Этот контент был опубликован 24 декабря 2019 г. 9:29

Дубай. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Ирана Джавад Зариф встретился во вторник в столице Омана Маскате с представителем йеменского мятежного шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) Мохаммедом Абдулом Саламом, сообщили иранские СМИ.

Ранее представителя повстанческой группировки принимал в Тегеране руководитель Исламской Республики Иран аятолла Хаменеи.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами продолжается с 2014 года. На стороне правительства выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. США и ряд арабских государств обвиняют Ирак во вмешательстве в йеменский конфликт на стороне хуситов.

США, европейские державы и Саудовская Аравия обвинили Иран в атаках 14 сентября на нефтяные объекты саудовской компании Saudi Aramco. Ответственность за теракты взяла на себя группировка хуситов, Иран же отрицает свою причастность к ним.

В начале декабря генеральный секретарь организации Антонио Гутерриш заявил, что не может подтвердить, что ракеты и беспилотные летательные аппараты, которые использовались в атаках на саудовские нефтяные объекты в сентябре, были иранскими, заявил генеральный секретарь организации Антонио Гутерриш.

"В настоящее время невозможно на независимой основе подтвердить, что крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты, использовавшиеся в этих атаках, имеют иранское происхождение", - написал генсек в докладе, представленном Совету Безопасности всемирной организации.

В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.

В конце прошлой недели правительство Йемена и хуситы в результате сделки по обмену выпустили на свободу в общей сложности 135 пленных.

1ак ки

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