Этот контент был опубликован 23 апреля 2020 г. 11:18

Дубай. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Президенту США Дональду Трампу следует обращать внимание на ситуацию с распространением коронавируса COVID-19 в американских вооруженных силах, а не на ситуацию в Персидском заливе, к которому США не имеют никакого отношения, заявил в четверг глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Военные США столкнулись с более чем 5 тыс. случаев инфицирования COVID-19. Дональду Трампу следует быть внимательным к их нуждам, а не бросаться угрозами, которые одобрили бы террористы Саддама Хусейна", - написал Зариф в Twitter.

"Кроме того, у американских войск нет никакого дела в 7 тыс. миль от дома у наших собственных берегов Персидского залива, где они провоцируют наших моряков", - добавил министр.

Он приложил к сообщению фотографию карты, на которой указал, насколько далеко США лежат от Персидского залива.

Накануне Трамп заявил, что отдал распоряжение ВМС США наносить удары по военным катерам Ирана, если они будут "донимать" американские корабли в море.

Американские военные заявили в прошлую среду, что 11 военных кораблей Ирана приблизились на близкое расстояние к кораблям ВМС США в Персидском заливе, и назвали эти действия "провокационными".

В ответ в ВМС иранского Корпуса Стражей Исламской революции подчеркнули, что любые незаконные действия США в Персидском заливе повлекут ответ со стороны Ирана.

1аю бп

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