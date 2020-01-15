Этот контент был опубликован 15 января 2020 г. 9:24

Брюссель. 15 января. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Ирана Джавад Зариф в среду высказал сомнения в том, что какое-либо соглашение Тегерана с президентом США Дональдом Трампом - вместо Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сможет действовать долго.

"У нас была сделка с США, и США ее разорвали. Если у нас будет "сделка Трампа", как долго она продержится, месяцев 10?" - цитируют западные СМИ слова Зарифа, сказанные на международной конференции "Диалог Райсина" в Дели.

Также глава МИД Ирана отверг любые прямые переговоры с США в ядерной сфере.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что если СВПД по иранской ядерной программе суждено потерпеть окончательный крах, то ему нужна замена - соглашение, выработанное под руководством Трампа.

Впоследствии Трамп в Twitter выразил согласие с этой мыслью Джонсона.

Накануне стало известно, что Великобритания, Германия и Франция объявили о запуске механизма урегулирования споров в связи с нарушением Ираном своих обязательств по ядерному соглашению. Тегеран пригрозил этим странам решительным ответом на любые деструктивные меры по отношению к ядерному соглашению.

В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников подписали СВПД, однако в 2018 году президент США Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановлении экономических санкций против Тегерана. В связи с этим Иран провел поэтапное сокращение своих обязательств по СВПД. В январе Иран объявил о пятом, финальном шаге по отходу от договоренностей по СВПД.

1аю ри

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!