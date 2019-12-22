Этот контент был опубликован 22 декабря 2019 г. 21:21

Дубай. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - США готовы вводить санкции не только против врагов, но и против друзей, и страны могут противостоять таким действиям, лишь действуя совместно, заявил в воскресенье глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Американский подход к санкциям свидетельствует о патологическом пристрастии к бездумным действиям. Поэтому невозможно увидеть границу между действиями, на которые США готовы, и действиями, на которые они не готовы", - написал он в своем твиттере.

По словам министра, санкции применяются "одинаково - и против друзей, и против врагов, если только не организовывается коллективный отпор".

В отношении Ирана действуют мощные санкции США. В Вашингтоне заявляют, что такие меры нацелены, в частности, на то, чтобы подтолкнуть Тегеран к решению ядерной проблемы, отказу от работы над баллистическими ракетами и от "дестабилизирующих действий" на Ближнем Востоке.

1во тг

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