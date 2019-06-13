Этот контент был опубликован 13 июня 2019 г. 12:19

Дубай. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Ирана Джавад Зариф в четверг посоветовал обратить внимание на то, что инцидент с танкерами в Оманском заливе, перевозившими, по данным Токио, "связанный с Японией груз", произошел во время визита премьера Японии Синдзо Абэ в Тегеран.

"Атаки на танкеры, перевозившие связанный с Японией груз, произошли, когда премьер-министр Японии Синдзо Абэ проводил встречу и обстоятельные и дружественные переговоры с аятоллой Али Хаменеи", - написал он в своем твиттере.

"Подозрительно - это слишком мягкое слово, чтобы описать, что, по всей видимости, произошло сегодня утром. Предложенный Ираном Форум регионального диалога крайне необходим", - добавил Зариф.

Абэ прибыл в Тегеран с первым за 41 год визитом японского премьера в Иран. Эксперты полагают, что визит Абэ мог бы поспособствовать налаживанию отношений между Ираном и США.

Ранее поступали сообщения, что два нефтяных танкера подверглись нападению в Оманском заливе. По данным иранского телеканала Press TV, в Оманском заливе утром в четверг прогремели два взрыва. СМИ также сообщают, что с нескольких судов поступали сигналы бедствия.

В Иране сообщили, что пришли на помощь 44 морякам, терпящим бедствие в Оманском заливе.

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