Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 14:37

Дубай. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Ирана Джавад Зариф в среду раскритиковал решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), назвав его позорным.

"Мир узнает (сейчас - ИФ) то, что Иран уже знает и испытывал на себе все это время: издевательства со стороны американского режима, его угрозы и тщеславные высказывания. Это не просто пагубные привычки (США - ИФ), они убивают людей", - написал он в твиттере.

"Отказ финансировать ВОЗ в разгар пандемии, как и "политика максимального давления на Иран", будет навсегда покрыт позором", - добавил Зариф.

В ночь на среду по московскому времени президент США Дональд Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) за неправильную политику в отношении Китая в сфере пандемии коронавируса. Трамп выразил надежду на то, ВОЗ согласится провести реформы для повышения эффективности работы.

Также он заявил, что его администрация временно прекращает финансировать организацию, пока в Вашингтоне изучают то, как она реагировала на кризис с пандемией коронавируса COVID-19.

Это решение уже раскритиковали как в США, так и за рубежом.

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