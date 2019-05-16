Этот контент был опубликован 16 мая 2019 г. 8:50

Дубай. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Тегеран привержен выполнению своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), несмотря на неприемлемые действия США, цитируют западные СМИ в четверг главу МИД Ирана Джавада Зарифа.

"Иран проявляет максимальную сдержанность, несмотря на то, что США вышли из СВПД в прошлом мае. Мы полагаем, что эскалация со стороны Соединенных Штатов неприемлема и неуместна", - заявил он, находясь на переговорах в Японии.

В свою очередь его японский коллега Таро Коно призвал Иран выполнять СВПД и "сохранить эту схему не только для наших двусторонних отношений, но и для международного режима нераспространения, мира и стабильности на Ближнем Востоке".

В соответствии с СВПД, подписанным Ираном и странами "шестерки" (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай и ФРГ) в 2015 году, Иран обязался ввести ограничения на свою ядерную программу в обмен на снятие санкций, введенных за нее.

8 мая 2018 года президент США Дональда Трамп издал указ о выходе из этого соглашения.

Другие страны, подписавшие соглашение, неоднократно заявляли, что сделка работает и должна сохраняться.

8 мая стало известно, что Тегеран в связи с выходом из соглашения США и введением Вашингтоном антииранских санкций прекращает выполнять некоторые свои обязательства по сделке.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран дает европейским участникам ядерного соглашения 60 дней на переговоры по выполнению СВПД.

1эф пч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!