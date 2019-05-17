Этот контент был опубликован 17 мая 2019 г. 11:12

*** Он надеется на помощь друзей - России и Китая

Пекин. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Ирана Джавад Зариф упрекнул мировое сообщество в бездействии по вопросу о сохранении СВПД и призвал к практическим шагам для нормализации экономических отношений с Ираном.

"К настоящему моменту международное сообщество в основном делало заявления вместо сохранения соглашения. Практический шаг довольно очевиден - экономические отношения с Ираном нужно нормализовать. Именно это четко отражено в соглашении", - приводит слова находящегося в Китае Зарифа агентство ИРНА.

Он отметил, что только практические меры помогут спасти соглашение.

Иранский министр, по сообщению ряда СМИ, также назвал Россию и Китай друзьями Ирана и призывал их предпринять конкретные действия, которые могут защитить соглашение после выхода из него США.

8 мая 2018 года президент США Дональда Трамп издал указ о выходе из этого соглашения. Другие страны, подписавшие соглашение, неоднократно заявляли, что сделка работает и должна сохраняться.

Зариф находится с визитом в Китае. Эта страна является одной из стран-подписантов СВПД.

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