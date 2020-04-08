Этот контент был опубликован 8 апреля 2020 г. 11:21

Дубай. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Тегеран поддерживает предложение России о создании гуманитарных коридоров для поставок продовольствия, медикаментов и оборудования в условиях распространения коронавируса COVID-19, заявил в среду глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Иран приветствует российскую идею о "создании зеленого коридора вместо экономической войны и санкций", - написал Зариф в твиттере.

"Ряд стран в целях контроля ситуации с коронавирусом закрывают свои границы, однако оставляют их открытыми для оказания помощи", - добавил глава иранского МИД.

Речь идет о гуманитарных коридорах, о которых президент России Владимир Путин заявлял 26 марта на саммите G20.

"Многое сейчас говорилось также и о необходимости обеспечения цепочки поставок. Это, безусловно, важно. Но не менее важно на период кризиса создать так называемые "зелёные коридоры", свободные от торговых войн и санкций для взаимопоставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий", - сказал Путин в своем выступлении на саммите G20.

"В идеале мы должны ввести мораторий, солидарный мораторий на ограничения в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовые транзакции для их закупок", - отметил президент РФ.

Российский лидер подчеркнул, что прежде всего речь идет "о странах, которые больше других страдают от этой пандемии".

Тегеран неоднократно призывал Вашингтон отменить все санкции, чтобы дать Ирану возможность эффективнее бороться против распространения коронавируса. США отказываются сделать это.

В то же время в Белом доме заверяют, что действующие против Тегерана ограничительные меры никак не препятствуют поставкам в Иран гуманитарных грузов и медикаментов.

По состоянию на 8 апреля в Иране выявлено 62 тыс. 589 случаев заражения новым коронавирусом, зафиксировано 3 тыс. 872 летальных исхода. Более 27 тыс. заболевших выздоровели.

По числу заболевших коронавирусом Иран занимает седьмое место в мире и первое в ближневосточном регионе.

1ви ар ав

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