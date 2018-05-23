Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 6:11 23.05.2018 - 06:11

Нью-Йорк. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Сокращение "бюджета" ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ) в результате успешных действий ВКС России в Сирии привело к урезанию зарплат рядовых террористов-боевиков с 2016 года почти на 90%, сообщил замдиректора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов.

"По нашим оценкам, "бюджет" ИГИЛ в прошлом году существенно сократился - до порядка $400 млн. Здесь нельзя не отметить успешную контртеррористическую операцию в Сирии при поддержке российских ВКС, которая позволила перекрыть, пожалуй, важнейшие каналы финансирования ИГИЛ и связанных с ней группировок, в том числе торговлю углеводородами", - сказал он российским журналистам в Нью-Йорке.

Д.Феоктистов отметил, что в 2014 году "бюджет" террористической организации составлял $1,8 млрд.

По словам российского дипломата, "ИГИЛ продолжает выплачивать компенсации семьям погибших боевиков, но зарплаты рядовых игиловцев по сравнению с 2016 годом упали почти на 90%".

Он добавил, что доходы террористов-боевиков после падения на 90% стали "совсем мизерными".

СТАТЬИ ДОХОДОВ ИГИЛ

Д.Феоктистов сообщил, что "после утраты контроля над крупными городами, прежде всего в Сирии и Ираке, где совершались похищения из банков и облагалось налогами местное население, ИГИЛ стало пополнять свой бюджет в основном за счет доходов от различных видов криминальной деятельности, в частности нелегальной торговли оружием, наркотиками и людьми".

Помимо вышеперечисленного, по словам дипломата, "важную статью доходов по-прежнему составляют добровольные пожертвования, идущие в пользу ИГИЛ из известных стран".

"Региональные ячейки (ИГИЛ) финансируются в основном за счет собственных доходов", - отметил Д.Феоктистов.

Йф жг

Neuer Inhalt Horizontal Line