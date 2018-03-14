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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 13:23 14.03.2018 - 13:23

Лондон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - СБ ООН проведет открытое экстренное заседание для обсуждения дела об отравлении в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, сообщает в среду телеканал "Скай-ньюз".

Планируется, что заседание начнется в 22:00 МСК.

Ранее сообщалось, что британские власти попросили СБ ООН провести экстренное заседание для обсуждения "дела Скрипаля".

"Великобритания призвала к (проведению - ИФ) экстренной встречи Совета Безопасности ООН, чтобы сообщить членам Совбеза информацию о ходе расследования нападения с нервно-паралитическим веществом в Солсбери", - говорилось в сообщении британского внешнеполитического ведомства.

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