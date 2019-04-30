Этот контент был опубликован 30 апреля 2019 г. 16:51

Мадрид. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Бразилии Жаир Болсонару объявил во вторник о созыве кризисного комитета, на котором будет обсуждаться ситуация, складывающаяся в Венесуэле, сообщает бразильская медиагруппа "Глобу".

По ее данным, в заседании примут участие Ж.Болсонару, вице-президент Гамилтон Моурон, министр по делам административной безопасности Аугушту Элену, глава оборонного ведомства Фернанду Азеведу и МИД Эрнешту Араужу.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил о начале финальной фазы так называемой "Операции Свобода", направленной на отстранение от власти президента страны Николаса Мадуро. Он также призвал венесуэльских военных поддержать его.

Вскоре после этого близ авиабазы, которую, как считается, посетил оппозиционер, начались столкновения между поддерживающими Н.Мадуро военными и военнослужащими, перешедшими на сторону оппозиции.

Президент Венесуэлы Н.Мадуро в свою очередь заявил, что пообщался с командующими всех военных округов страны, которые, по его словам, выразили ему полную поддержку.

"Стальные нервы! Я поговорил с командующими всех военных округов страны. Они заверили меня в полной лояльности народу, конституции и родине. Я призываю к максимальной народной мобилизации для того, чтобы обеспечить победу мира. Мы победим!", - написал он на своей страничке в Twitter.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес ранее во вторник заверил, что обстановка в казармах страны остается спокойной, и военные продолжают службу в обычном режиме.

"Во всех восьми военных округах все военные продолжают службу в обычном режиме в своих казармах и на базах", - отметил глава военного ведомства.

По его словам, вооруженные силы Венесуэлы "намерены твердо защищать национальную конституцию и законные власти страны".

Слова В.Лопеса прозвучали на фоне сообщений о попытке группы военных организовать переворот.

"Мы информируем народ Венесуэлы, что в настоящее время мы обезвреживаем небольшую группу военных-предателей, которые разместились на транспортной развязке Альтамира, чтобы совершить государственный переворот, направленный против конституции и мира в республике", - написал министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в своем Twitter.

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