Этот контент был опубликован 19 апреля 2020 г. 16:18

Дубай. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Вопросы сотрудничества в сфере борьбы с коронавирусом начали обсуждать министры здравоохранения стран "большой двадцатки", сообщило государственное телевидение Саудовской Аравии.

Эр-Рияд в настоящее время председательствует в G20.

Совещание проходит в формате видеоконференции.

В совещании также принимают участие Испания, Сингапур, Иордания и Швейцария, представители региональных и международных организаций, в частности, Всемирной организации и здравоохранения и Всемирного банка, говорится в распространенном заявлении G20.

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