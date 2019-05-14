Этот контент был опубликован 14 мая 2019 г. 18:55

*** Спецназ ищет в здании бомбу и никого не пускает внутрь

Мадрид. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Депутаты Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы, доступ в здание которой во вторник блокирован спецназом, планируют провести пленарное заседание либо в одном из соседних зданий, либо на открытом воздухе, информирует латиноамериканская пресса.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы национальной разведки Венесуэлы блокировали здание контролируемой оппозицией Национальной ассамблеи, не менее 15 человек вошли внутрь, заявив о необходимости проверки на наличие там взрывного устройства.

На фотографиях с места события можно видеть людей со щитами в обмундировании спецназа, которые выстроились по периметру здания. Затем к зданию подогнали автокран, перегородив вход.

Депутаты Национальной ассамблеи сообщают, что войти внутрь здания никто не может.

К зданию прибыл лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, который назвал происходящее "попыткой захвата законодательной власти".

На сегодняшнем заседании депутаты планировали обсудить судьбу первого заместителя председателя ассамблеи Эдгара Самбрано, задержанного на прошлой неделе и помещенного в одну из тюрем Каракаса. Его называют одним из основных организаторов попытки переворота, произошедшей в Венесуэле неделю назад.

1ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!