Этот контент был опубликован 4 июня 2019 г. 5:14

Нью-Йорк (ООН). 4 июня. ИНТЕРФАКС - Члены Совета Безопасности ООН обсудят ситуацию в Косово 10 июня, в понедельник, в первой половине дня по времени Нью-Йорка, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь российского постпредства при ООН Федор Стржижовский.

"3 июня была принята программа работы Совета на месяц, согласно которой открытое заседание по Косово назначено на 10 июня на первую половину дня", - сказал Стржижовский.

На минувшей неделе ситуация на севере Косово обострилась. Утром 28 мая подразделения косовского спецназа вошли на территории четырех общин, в которых проживают сербы. В акции, которая, по свидетельствам очевидцев и журналистов, сопровождалась чрезмерным применением силы, были задействованы 73 спецавтомобиля. Сообщалось о задержании около 30 человек, среди задержанных были полицейские. Представители косовских властей заявили, что на севере края проходила акция по борьбе с организованной преступностью, которую одобрила прокуратура Приштины.

Российский дипломат, сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков был избит и задержан возле баррикад в районе операции косовского спецназа в общине Зубин Поток на севере края.

По версии косовской стороны, Краснощеков находился возле баррикад вместе с сербами, которые мешали проведению операции косовского спецназа.

Сербские СМИ в свою очередь сообщают, что косовские спецназовцы избили Краснощекова за то, что он говорил на сербском языке. В настоящее время россиянин находится в больнице в Белграде.

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