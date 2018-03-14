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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 15:09 14.03.2018 - 15:09

Нью-Йорк (ООН). 14 марта. ИНТЕРФАКС - В штаб-квартире ООН подтвердили информацию о проведении открытого экстренного заседания Совета Безопасности для обсуждения дела об отравлении в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Как сообщили "Интерфаксу", заседание начнется в 15:00 по времени Нью-Йорка (22:00 МСК).

В свою очередь источник в ООН рассказал агентству, что изначально Великобритания потребовала проведение закрытых консультаций Совбеза открытое заседание состоится по требованию России.

Ранее сообщалось, что британские власти попросили СБ ООН провести экстренное заседание для обсуждения "дела Скрипаля". "Великобритания призвала к (проведению - ИФ) экстренной встречи Совета Безопасности ООН, чтобы сообщить членам Совбеза информацию о ходе расследования нападения с нервно-паралитическим веществом в Солсбери", - говорилось в сообщении британского внешнеполитического ведомства.

Йф об

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