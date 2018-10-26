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Этот контент был опубликован 26 октября 2018 г. 11:32 26.10.2018 - 11:32

Брюссель. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Заседание совета Россия-НАТО состоится на следующей неделе в Брюсселе, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на пресс-службу альянса.

По его данным, встреча пройдет 31 октября на уровне послов. Информации о том, какие темы будут подниматься на заседании, не приводится.

Агентство в свою очередь отмечает, что заседание состоится на фоне недавнего заявления президента США Дональда Трампа о намерении Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также на фоне проходящих в Норвегии масштабных учений НАТО Trident Juncture.

Ранее на этой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что дата и повестка следующей встречи Совета Россия-НАТО прорабатывается. Генсек альянса не раз отмечал, что НАТО выступает за диалог с Россией и против ее изоляции.

"Для меня это не аргумент в пользу изоляции России. Чтобы мы перестали разговаривать с Россией. Я думаю наоборот, когда отношения напряжены, важно разговаривать с Россией, чтоб снизить напряженность", - заявлял Й.Столтенберг.

За последние два года заседания Совета Россия-НАТО проводились восемь раз.

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