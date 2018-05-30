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Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 23:00 30.05.2018 - 23:00

Брюссель. 31 мая. ИНТЕРФАКС - В штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе в четверг пройдет заседание Совета Россия-НАТО (СРН) на уровне постоянных представителей.

"31 мая 2018 года состоится заседание Совета Россия-НАТО", - заявил ранее "Интерфаксу" ответственный сотрудник аппарата Организации Североатлантического договора.

По его словам, это реализация двойственного подхода НАТО, сочетающего "сильную оборону и содержательный диалог с Россией".

"Это будет седьмое совещание СРН за последние два года. НАТО приостановила практическое сотрудничество с Россией за ее агрессивные действия на Украине, сохраняя открытыми каналы для политического диалога", - напомнил источник.

По мнению НАТО, этот совет является "важной платформой для диалога". Он никогда не был приостановлен, уточнил собеседник.

"НАТО и Россия также поддерживают открытыми линии связи между военными, чтобы способствовать предсказуемости и прозрачности нашей военной деятельности. Этот диалог способствует более предсказуемым отношениям", - отметил натовский чиновник.

Тот же источник проинформировал журналистов в Брюсселе, что основными пунктами запланированной на 31 мая повестки СРН являются Украина и вопросы, связанные с военной деятельностью ради снижения напряженности.

"Ожидается, что тематика будет включать: ситуацию на Украине и вокруг нее, в том числе полное выполнение минских соглашений, и вопросы, связанные с военной деятельностью, прозрачностью и уменьшением рисков в интересах снижения напряженности и укрепления стабильности и безопасности в Европе", - объяснил сотрудник НАТО.

В постпредстве России при НАТО в среду подтвердили "Интерфаксу" повестку этого заседания. Российскую сторону будет представлять и.о. постпреда РФ при НАТО Юрий Горлач. Заседание назначено на 10:00 утра по местному времени (11:00 мск).

Обе стороны отметили, что освещение мероприятия прессой не предусмотрено.

Это заседание СРН будет первым после инцидента в Солсбери, на который альянс отреагировал сокращением персонала российского постпредства на 10 сотрудников.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил тогда по этому случаю, что сокращение штата постпредства РФ при НАТО из-за "дела Скрипалей" наносит серьезный удар по каналам коммуникации.

"Евроатлантическая солидарность в этих условиях становится прямой угрозой европейской безопасности", - подчеркнул замминистра.

"Это большая геополитическая провокация", - добавил он.

"И удар по дипломатам - это удар по одному из инструментов осуществления внешнеполитического курса России, в этом нет никаких сомнений", - сказал А.Грушко.

Последнее заседание Совета Россия-НАТО состоялось в октябре 2017 года.

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