Этот контент был опубликован 4 января 2020 г. 13:27

Дубай. 4 января. ИНТЕРФАКС - Депутаты парламента Ливии в субботу единогласно высказались против соглашения о военном сотрудничества, заключенном между Триполи и Анкарой, сообщают египетские СМИ.

Кроме того, в ходе голосования депутаты выступили за то, чтобы прокуратура страны завела дела об измене родине в отношении подписавших соглашение с Турцией ливийцев.

Парламент работает на востоке Ливии, на территории, контролируемой Ливийской национальной армией Халифы Хафтара. Фактически парламент действует отдельно от признанного ООН правительства, находящегося в Триполи.

2 января парламент Турции одобрил законопроект, разрешающий правительству направить войска в Ливию, чтобы помочь ливийскому правительству национального единства противостоять силам Хафтара.

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