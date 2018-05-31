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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 19:49 31.05.2018 - 19:49

Брюссель. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Планы Израиля по продолжению строительства поселений на Западном берегу реки Иордан, наряду с рядом других мер, принятых в последние месяцы, серьезно подрывают жизнеспособность переговорного решения о сосуществовании двух государств и перспективу прочного мира, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

В коммюнике, распространенном в четверг в Брюсселе, указывается на то, что израильские власти накануне одобрили планы строительства почти 2 тыс. единиц жилья на Западном берегу и в то же время заявили о своем намерении снести дома в палестинской общине Хан аль-Ахмар, расположенной в зоне, которая имеет стратегически важное значение для реализации решения о сосуществовании двух государств и для территориальной непрерывности будущего палестинского государства.

"Строительство новых поселений для израильтян при сносе палестинских домов в том же районе лишь еще больше укрепит реальность одного государства с неравными правами, бессрочной оккупацией и конфликтом", - подчеркивается в заявлении представителя ЕВС.

Евросоюз ожидает, что в соответствии с его давней позицией по израильской политике строительства поселений, незаконной согласно международному праву, и по предпринимаемым в этом контексте таким действиям, как принудительные переселения, выселения, сносы и конфискации, власти Израиля пересмотрят и отменят эти решения.

Представитель ЕВС отметил, что Евросоюз ставил этот вопрос непосредственно перед израильскими властями.

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