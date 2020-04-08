Москва. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Посольство России на Кипре проверяет информацию об организации вывозного авиарейса в РФ 10 апреля.

"Посольство проверяет информацию о возможной организации 10 апреля вывозного рейса с Кипра в Россию и ожидает подробностей о дате и конечном пункте назначения в РФ. На этот вывозной рейс могут претендовать только россияне, выехавшие из РФ после 1 января 2020 года. Все они обязательно должны быть зарегистрированы на сайте госуслуг. На борт смогут попасть только граждане из списка Минкомсвязи России", - сообщает дипмиссия в Facebook.

В посольстве уточнили, что те, у кого есть неиспользованные обратные билеты российских авиакомпаний, будут приняты на борт бесплатно. Если авиабилеты на рейсы иностранных перевозчиков, нужно доплатить 200 евро за человека. "Посольство также рассматривает возможность организации для пассажиров трансфера в аэропорт. В связи с этим просим всех российских граждан, зарегистрировавшихся на сайте госуслуг и сообщить о себе на почту посольства до 10 утра 9 апреля", - говорится в сообщении.

"Обращаем внимание, что по возвращении в Россию необходимо пройти 14-дневный режим самоизоляции - в домашних условиях или в обсерваторе, если прибытие осуществляется в пункты, не являющиеся местом жительства", - заявили в посольстве.

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