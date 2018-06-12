Захвативший в США в заложники детей мужчина убил их - СМИ
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Вашингтон. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Четыре ребенка стали жертвами инцидента с захватом заложников в американской Флориде, сообщают местные СМИ.
Как следует из сообщений, полиция была вызвана в один из домов в связи с подозрением, что там совершается акт домашнего насилия. Хозяин жилища открыл огонь по прибывшим полицейским и закрылся в доме, используя в качестве заложников четырех детей.
Когда полиция смогла проникнуть в дом, четыре ребенка в возрасте от одного года до 12 лет были обнаружены мертвыми. Злоумышленник покончил с собой.
Гк бе
Интерфакс