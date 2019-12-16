Этот контент был опубликован 16 декабря 2019 г. 13:16

Стамбул. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Ракетный эсминец ВМС США USS Ross ("Росс"), зашедший накануне в акваторию Черного моря, в понедельник прибыл в румынский порт Констанца, следует из данных международной системы мониторинга передвижения морских судов AIS.

Как сообщалось, в воскресенье после прохождения американского эсминца пролива Босфор его взял на сопровождение Черноморский флот России.

"Назначенными силами и средствами Черноморского флота организовано сопровождение, вошедшего 15 декабря в юго-западную часть акватории Черного моря эсминца УРО (ПРО) "Росс" ВМС США", - говорилось в сообщении Национального центра управления обороной РФ.

"Непосредственный контроль за действиями корабля ВМС США осуществляет малый ракетный корабль ЧФ "Вышний Волочек", - заявили российские военные.

По сообщению 6-го оперативного флота США, это уже восьмой поход американского боевого корабля в Черное море с начала 2019 года. В октябре там находился аналогичный эсминец USS Porter ("Портер"). Он провел совместные учения с участием украинских и румынских кораблей, а также посетил с визитами Одессу и грузинский порт Батуми.

USS Ross, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк") и системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"), наряду с эсминцами ВМС США USS Donald Cook ("Дональд Кук"), USS Carney ("Карни") и USS Porter, размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Роте. Эти корабли вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.

В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.

1нв ав

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