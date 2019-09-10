Рим. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Адвокаты задержанного в Италии россиянина Александра Коршунова работают над тем, чтобы россиянин, ожидающий решения по запросу об экстрадиции в США, был отпущен из тюрьмы, сообщают во вторник итальянские СМИ.
В сообщениях указывается, что они направили в неаполитанский суд запрос об изменении меры пресечения.
Кроме того, адвокаты обратились в кассационный суд с запросом о пересмотре принятого судом более низкой инстанции об аресте россиянина. В данном случае адвокаты Никола Ди Марио, его коллеги из юридической фирмы в Перудже, а также назначенный посольством РФ адвокат решили выстроить свою позицию вокруг чисто технических аспектов.
Ранее стало известно, что Минюст США обвиняет задержанного в Неаполе по запросу Вашингтона сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Коршунова в сговоре и попытке кражи коммерческой тайны.
Обвинения в адрес 57-летнего Коршунова и 59-летнего Маурицио Паоло Бьянки были предъявлены 21 августа. Коршунов был арестован 30 августа в международном аэропорту Неаполя в Италии. Его поместили в неаполитанскую тюрьму "Поджореале".
Согласно сайту ОДК, Коршунов - директор по развитию бизнеса этой корпорации.
5 сентября в МИД России сообщили, что российские дипломаты получили доступ к задержанному в Италии Коршунову, и оказывают ему юридическую поддержку.
Президент РФ Владимир Путин 5 сентября назвал аресты россиян по запросу США в третьих странах, в том числе задержание специалиста ОДК, фактором, осложняющим двусторонние отношения.
1мм 1во ки