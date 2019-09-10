Этот контент был опубликован 10 сентября 2019 г. 21:34

Рим. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Адвокаты задержанного в Италии россиянина Александра Коршунова работают над тем, чтобы россиянин, ожидающий решения по запросу об экстрадиции в США, был отпущен из тюрьмы, сообщают во вторник итальянские СМИ.

В сообщениях указывается, что они направили в неаполитанский суд запрос об изменении меры пресечения.

Кроме того, адвокаты обратились в кассационный суд с запросом о пересмотре принятого судом более низкой инстанции об аресте россиянина. В данном случае адвокаты Никола Ди Марио, его коллеги из юридической фирмы в Перудже, а также назначенный посольством РФ адвокат решили выстроить свою позицию вокруг чисто технических аспектов.

Ранее стало известно, что Минюст США обвиняет задержанного в Неаполе по запросу Вашингтона сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Коршунова в сговоре и попытке кражи коммерческой тайны.

Обвинения в адрес 57-летнего Коршунова и 59-летнего Маурицио Паоло Бьянки были предъявлены 21 августа. Коршунов был арестован 30 августа в международном аэропорту Неаполя в Италии. Его поместили в неаполитанскую тюрьму "Поджореале".

Согласно сайту ОДК, Коршунов - директор по развитию бизнеса этой корпорации.

5 сентября в МИД России сообщили, что российские дипломаты получили доступ к задержанному в Италии Коршунову, и оказывают ему юридическую поддержку.

Президент РФ Владимир Путин 5 сентября назвал аресты россиян по запросу США в третьих странах, в том числе задержание специалиста ОДК, фактором, осложняющим двусторонние отношения.

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